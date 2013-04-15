Нужны копирайтеры-рерайтеры на постоянную работу. Необходимо писать описания на различные развлекательные заведения. Тексты должны быть красиво изложены и написаны с определенными требованиями. Основные требования: умение писать хорошие тексты, грамотность, пунктуальность, ответственность. ...
Тексты под ключи
Написать уникальные тексты по тематике
программное обеспечение для МФО (микрофинансовых организаций), микро кредиты, займы
Речь идёт о веб-приложении, которое автоматизирует основные процессы в МФО
1 продающий текст на главную 2000
2 экономия 2500
3 месяц бесплатно 2000
4 преимущество использования подобных систем 2500
5 о системе 3000
все тексты равномерно наполнить ключами
16 ключей:
учет займов
программа учета займов и т.д., а так же их производные
оплата строго ЯД или на карты Альфа-банка или Сбербанка, через вебмани платить не буду
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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