Тексты под ключи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок247 просмотров

Написать уникальные тексты по тематике

программное обеспечение для МФО (микрофинансовых организаций), микро кредиты, займы

Речь идёт о веб-приложении, которое автоматизирует основные процессы в МФО

1 продающий текст на главную 2000

2 экономия 2500

3 месяц бесплатно 2000

4 преимущество использования подобных систем 2500

5 о системе 3000

все тексты равномерно наполнить ключами

16 ключей:

учет займов

программа учета займов и т.д., а так же их производные

оплата строго ЯД или на карты Альфа-банка или Сбербанка, через вебмани платить не буду

12 лет назад
Art-Programs
Артур 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$60
5 дней
Отличный исполнитель. Всё качественно и в срок.
Отличный заказчик: интересные серьезные темы, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтеры-рерайтеры

    Нужны копирайтеры-рерайтеры на постоянную работу. Необходимо писать описания на различные развлекательные заведения. Тексты должны быть красиво изложены и написаны с определенными требованиями. Основные требования: умение писать хорошие тексты, грамотность, пунктуальность, ответственность. ...

    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны статьи

    $250

    Необходимы качественные тексты о фильмах, актерах, режиссерах и т.д. В заявках указывайте желаемую цену за 1 тыс. знаков б/п, примеры работ и количество выполняемых знаков в день.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен копирайт СЕО

    $50

    10–15 статей по 2к символов, тематика - отдых и туризм. Детальное ТЗ вышлю исполнителю. Стоимость 25 р. за 1к. Требования: высокая уникальность текста, грамотность.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью

    Всем доброго времени суток, нужна статья, примерно 2.5-3 тыс символов (возможно дальнейшая работа) Ключевые слова: как избавиться от апатии (2 вхождения) Как побороть апатию (не менее 1 вхождения) Статья должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для людей по препарату Виагра

    $100

    Разыскивается грамотный человек для написания текстов(описаний и статей) по тематике препаратов для улучшения потенции(Виагра, Сиалис, Левитра). Нужно всего лишь ориентироватся в этих препаратах и уметь писать тексты для людей! ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рерайтер/копирайтер на технический сайт.

    Мне нужен рерайтер/копирайтер для написания текстов. Тематика: строительство, ремонт, электроника. Не важно мужчина или женщина, главное чтобы автор разбирался в этих тематиках. Будут браться статьи из технических журналов и в основном рерайтится. Но к каждому ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна статья

    Нужно написать статью (копирайт) на тему "циркуляционные насосы". Уникальность от 95% по etxt, объем - 2000 зн. цена - 1.5 у.е/1000 зн.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад