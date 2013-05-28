Рерайт текстов для торгово-инженерной компании

Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи - 1500-2500 зн.

Оплата - 1,5 wmz за 1000 знаков.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

ТЗ будет предоставлено при обсуждении деталей проекта в скайпе.