Cтатьи по нардам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка158 просмотров

http://nardy-online.net.ru/

5 статей по 2000-2500 смвл.

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12 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Снова прекрасная работа, уже не однократно сотрудничаем, качество только лучше становится, уже наперед учитываются мои потребности, есть пониманием моих пожеланий, спасибо! Рекомендую.
Все хорошо! Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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