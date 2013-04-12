Текст заработок в сети - копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок276 просмотров

Требуется написать продающий текст по тематики заработок в сети, от женского имени.

12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Все ок.
Отличный заказчик.

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UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад