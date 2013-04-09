Нужен человек для написания постовых и статей для ротапост. Для постовых 1)Постовой должен быть тематическим 2)Ссылка должна быть окружена текстом (50 символов слева и справа) Для статей На условиях рекламодателя ...
Рерайт статей банковской тематики
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей банковской тематики.
ТЗ предоставлю. От Вас стоимость за 1000 зн.
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