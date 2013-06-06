Копирайтинг

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Завершен38 заявок358 просмотров

Нужны статьи о мебели, стройматериалах и т.д.

Объем большой.

Предлагайте цены.

12 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Статьи написаны по делу, все четко и ясно! Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество! Ксения чётко ставит задачи и своевременно оплачивает работу! Всем довольна! Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад