Копирайтер, разбирающийся в IP-сетях, PDH, SD

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Добрый день.

Нужен копирайтер разбирающийся в: IP-сети, PDH, SDH

Периодически нужно писать грамотные технические тексты в теме: IP-сети, PDH, SDH

Вашим плюсом будет умение писать оптимизированные тексты под поисковые системы Яндекс и Гугл.

Оплата за 1000 символов с пробелами от 100 рублей.

Компания ООО "Дилер" - http://www.raisecom.su/

Г. Санкт-Петербург.

Алексей.

Почта: [email protected]

Скайп: flashpapa2

12 лет назад
flashpapa
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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