В новую веб студию требуется копирайтер для написания оптимизированного текста. Нужен надежный человек, работа будет часто. 1.5$ -1к
Копирайтер, разбирающийся в IP-сетях, PDH, SD
Добрый день.
Нужен копирайтер разбирающийся в: IP-сети, PDH, SDH
Периодически нужно писать грамотные технические тексты в теме: IP-сети, PDH, SDH
Вашим плюсом будет умение писать оптимизированные тексты под поисковые системы Яндекс и Гугл.
Оплата за 1000 символов с пробелами от 100 рублей.
Компания ООО "Дилер" - http://www.raisecom.su/
Г. Санкт-Петербург.
Алексей.
Почта: [email protected]
Скайп: flashpapa2
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