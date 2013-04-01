flashpapa

Алексей flashpapa

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
«Продвижение СПБ»

  • SEO оптимизатор, навыки работы с другими людьми

    В команду нужен - Нужен seo оптимизатор, который обладает хорошими аналитическими способностями в анализе алгоритмов поисковых систем. -опыт работы с биржами статей; -поиск адекватных копирайтеров, написание тз копирайтерам; ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постинг на форумах (скрытая реклама), дадим акки

    В компанию «Продвижение СПБ» продвижение сайтов ( http://prodvizhenie-spb.ru/ ) требуется человек, который будет постить посты с ссылками в них. Нужен человек, который разбирается в продвижении сайтов (хоть начальный опыт, допилим). ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постер на форумах

    $250

    Требуется человек с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которого есть большая база аккаунтов на разных форумах, майл ответы, гугл ответы. Тематика форумов - IT (Форумы, в которых есть раздел по железу или ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постер на форумах

    $100

    Требуется человек с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которого есть большая база аккаунтов на разных форумах, майл ответы, гугл ответы. Тематика форумов - IT (Форумы, в которых есть раздел по железу или ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер, разбирающийся в IP-сетях, PDH, SD

    Добрый день. Нужен копирайтер разбирающийся в: IP-сети, PDH, SDH Периодически нужно писать грамотные технические тексты в теме: IP-сети, PDH, SDH Вашим плюсом будет умение писать оптимизированные тексты под поисковые системы ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад