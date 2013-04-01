В команду нужен - Нужен seo оптимизатор, который обладает хорошими аналитическими способностями в анализе алгоритмов поисковых систем. -опыт работы с биржами статей; -поиск адекватных копирайтеров, написание тз копирайтерам; ...
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
В компанию «Продвижение СПБ» продвижение сайтов ( http://prodvizhenie-spb.ru/ ) требуется человек, который будет постить посты с ссылками в них. Нужен человек, который разбирается в продвижении сайтов (хоть начальный опыт, допилим). ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется человек с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которого есть большая база аккаунтов на разных форумах, майл ответы, гугл ответы. Тематика форумов - IT (Форумы, в которых есть раздел по железу или ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется человек с опытом работы в скрытой рекламе на форумах, у которого есть большая база аккаунтов на разных форумах, майл ответы, гугл ответы. Тематика форумов - IT (Форумы, в которых есть раздел по железу или ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужен копирайтер разбирающийся в: IP-сети, PDH, SDH Периодически нужно писать грамотные технические тексты в теме: IP-сети, PDH, SDH Вашим плюсом будет умение писать оптимизированные тексты под поисковые системы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $300
Проект http://www.carevich.ru/ Оглавление: 1. Страницы товаров 2. Добавить в админку TITLE 3. Добавить в закладки 4. Группа «ВКОНТАКТЕ» 5. Надпись в логотипе 6. Изменение лайтбоксов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад