Текст для сайта веб-студии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок222 просмотра

Нужен сео-текст для веб-студии, занимающейся созданием сайтов. Требуется разбираться (хотя бы в общих чертах) в теме создания сайтов. Оплата - 5 долл/1000 знаков.

12 лет назад
Till486
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$20
2 дня
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Все в полном порядке!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад