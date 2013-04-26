25 статей на тему упаковки оборудования

Здравствуйте!

Требуется написать несколько статей на тему упаковки оборудования в металлизированную пленку. http://barrierpac.ru/new/

В среднем 1000-1500 зн.

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Сайт посвящен полностью трехслойной металлизированная пленке! Ее главные свойства - это абсолютная герметичность упаковки, что позволяет предотвратить попадание влаги, газов и пыли на оборудование.

!Все заголовки идут как главные категории, для них нужно только краткое описание примерно по 300-500 зн.

Для подкатегорий по 1000-1500 зн.

1. Упаковка оборудования для энергетического комплекса (300-500 зн., краткое описание)

- упаковка Трансформаторов

- упаковка Электродвигателей

- упаковка газовых, гидро и паровых турбин

- упаковка кабельной продукции

(все статьи по 1000-1500 зн.)

2. Упаковка промышленного оборудования (300-500 зн.)

- упаковка станков

- упаковка горнодобывающего оборудования

- упаковка оборудования для невтехимической отрасли

3. Упаковка техники

- упаковка/консервация строительной техники

- упаковка/консервация гражданской техники

4. Упаковка товаров серийного производства

- Упаковка радиотехнических товаров

- упаковка высокоточной техники

- упаковка печатной техники

5. Упаковка и консервация в военной отрасли

- упаковка/консервация авиационного оборуд.

- упаковка/консер. сухопутной техники

- упак./конс. морской техники

- упак./конс. военного оборуд.

6. Упаковка крупногабаритных грузов при транспортировке

- упаковка при ж/д перевозках

- упаковка при перевозке водным транспортом

- упаковка при перевозке автомоб. транспортом