Добрый день, дорогие фрилансеры, нужно написать 5 статей по 3000 знаков по теме грузоперевозки. Ключи и подробности в личном сообщении выбранному исполнителю. Предлагайте ваши сроки и стоимость за 1К.
25 статей на тему упаковки оборудования
Здравствуйте!
Требуется написать несколько статей на тему упаковки оборудования в металлизированную пленку. http://barrierpac.ru/new/
В среднем 1000-1500 зн.
Похожие статьи на эту тему http://barrierpac.ru/upakovka
Сайт посвящен полностью трехслойной металлизированная пленке! Ее главные свойства - это абсолютная герметичность упаковки, что позволяет предотвратить попадание влаги, газов и пыли на оборудование.
!Все заголовки идут как главные категории, для них нужно только краткое описание примерно по 300-500 зн.
Для подкатегорий по 1000-1500 зн.
1. Упаковка оборудования для энергетического комплекса (300-500 зн., краткое описание)
- упаковка Трансформаторов
- упаковка Электродвигателей
- упаковка газовых, гидро и паровых турбин
- упаковка кабельной продукции
(все статьи по 1000-1500 зн.)
2. Упаковка промышленного оборудования (300-500 зн.)
- упаковка станков
- упаковка горнодобывающего оборудования
- упаковка оборудования для невтехимической отрасли
3. Упаковка техники
- упаковка/консервация строительной техники
- упаковка/консервация гражданской техники
4. Упаковка товаров серийного производства
- Упаковка радиотехнических товаров
- упаковка высокоточной техники
- упаковка печатной техники
5. Упаковка и консервация в военной отрасли
- упаковка/консервация авиационного оборуд.
- упаковка/консер. сухопутной техники
- упак./конс. морской техники
- упак./конс. военного оборуд.
6. Упаковка крупногабаритных грузов при транспортировке
- упаковка при ж/д перевозках
- упаковка при перевозке водным транспортом
- упаковка при перевозке автомоб. транспортом
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