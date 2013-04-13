Женская тематика.

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Завершен23 заявки277 просмотров

Добрых времени суток. Статья для женщин.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Надежда справилась с заданием профессионально на все 100%. Учла все мои предложения, выполнила задание раньше срока с молниеносной скоростью. Рекомендую, приятное удивление гарантировано.
Отличный заказчик! Четкое Тз и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад