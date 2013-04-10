На периодические заказы требуется рерайтер

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Закрыт40 заявок384 просмотра

На периодическую работу требуется адекватный и честный рерайтер. Тексты и новости на различную тематику. На выходе должны получаться человеческие тексты с уникальностью не менее 95%. Цена за 1000 знаков – 30 р.

12 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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