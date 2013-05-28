Добавить 30 флеш-игр на сайт игр для девочек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок226 просмотров

К каждой игре написать описание, игры брать с игровых сайтов, скачивать swf формат и заливать на сайт. Игры на тему готовки - типа приготовить пирожное, маффины, мороженое и т.п.

Стоимость описания

+ картинка + игра= 35 рублей.

Делать аккуратно, прописывать все теги, все как положено.

В прикрепленном файле, как должно все выглядеть.

12 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Butord
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$35
6 дней
Отличная работа. Уникальный текст, грамотно выложенные игры. Классная подборка. Очень понравилось сотрудничество - всем рекомендую.
Приятно было работать

Заявки фрилансеров

Butord
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
12 лет назад