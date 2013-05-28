Добавить 30 флеш-игр на сайт игр для девочек

К каждой игре написать описание, игры брать с игровых сайтов, скачивать swf формат и заливать на сайт. Игры на тему готовки - типа приготовить пирожное, маффины, мороженое и т.п.

Стоимость описания

+ картинка + игра= 35 рублей.

Делать аккуратно, прописывать все теги, все как положено.

В прикрепленном файле, как должно все выглядеть.