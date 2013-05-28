Подробное ТЗ в приложении. Называйте цену за один магазин в заявке.
Добавить 30 флеш-игр на сайт игр для девочек
К каждой игре написать описание, игры брать с игровых сайтов, скачивать swf формат и заливать на сайт. Игры на тему готовки - типа приготовить пирожное, маффины, мороженое и т.п.
Стоимость описания
+ картинка + игра= 35 рублей.
Делать аккуратно, прописывать все теги, все как положено.
В прикрепленном файле, как должно все выглядеть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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