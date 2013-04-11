Необходимо составить SEO-тексты (копирайт) для страниц, содержащих список стоматологических клиник по определенной станции метро (г. Москва). Пример текста - http://topdent.ru/clinics/metro/schukinskaya/ (внизу страницы). - количество станций метро, для которых надо составить тексты - ...
Рерайтер описаний на строительную тематику
Необходим фрилансер (-ы) для рерайта описаний на тематику крепежа, и в целом на строительную тематику.
Оплата 60 руб. за 1000 знаков.
Требования к рерайтингу:
Размер описаний ~1000 знаков.
Описания должны стремиться к 100% уникальности по Advego Plagiatus и быть максимально уникальными между собой.
Естественно, никаких орфографических и пунктуационных ошибок быть не должно.
Оплата с помощью Яндекс.Денег.
Работа не разовая, рерайтинг описаний на различную тематику будет нужен постоянно с различной интенсивностью.
Чтобы я мог оценить качество работы, необходимо выполнить тестовое задание (в прилагаемом файле). Размер описания 500-1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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