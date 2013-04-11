Рерайтер описаний на строительную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок319 просмотров

Необходим фрилансер (-ы) для рерайта описаний на тематику крепежа, и в целом на строительную тематику.

Оплата 60 руб. за 1000 знаков.

Требования к рерайтингу:

Размер описаний ~1000 знаков.

Описания должны стремиться к 100% уникальности по Advego Plagiatus и быть максимально уникальными между собой.

Естественно, никаких орфографических и пунктуационных ошибок быть не должно.

Оплата с помощью Яндекс.Денег.

Работа не разовая, рерайтинг описаний на различную тематику будет нужен постоянно с различной интенсивностью.

Чтобы я мог оценить качество работы, необходимо выполнить тестовое задание (в прилагаемом файле). Размер описания 500-1000 знаков.

12 лет назад
Proutorov001
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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