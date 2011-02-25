Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 20 статей, объёмом каждой 1000–1300 знаков. (при публикации нужно вставить ...