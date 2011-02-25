denza2

Денис Сифонор denza2

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтер на большие объёмы (длительное сотрудн.)

    $500

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. Ежедневно необходимо добавлять 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 зн. б.п. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки) ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер на постоянное сотрудничество

    $500

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. Ежедневно нужно публиковать 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки) Оплата ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Набор рерайтеров (удалённо)

    $300

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 20 статей, объёмом каждой 1000–1300 знаков. (при публикации нужно вставить ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды рерайтеров (удалённо)

    $400

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 20 статей, объёмом 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер

    $200

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 10 статей, объёмом 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер с публикацией статей

    Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов с ключевыми словами и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 5 статей, объёмом 1300-1700 знаков. (при ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование шаблонов по кинотематике

    $300

    Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино. Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование шаблонов (только HTML & CSS)

    $300

    Требуется переделать дизайны из голых html шаблонов, сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменение дизайнов под собственную CMS

    Требуется переделать дизайн с 10 сайтов и сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков, знающих HTML и CSS . Конкретнее: Имеется собственная CMS с универсальной структурой и синтаксисом ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад