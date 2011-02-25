Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. Ежедневно необходимо добавлять 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 зн. б.п. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки) ...
- $500Копирайтинг25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. Ежедневно нужно публиковать 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки) Оплата ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 20 статей, объёмом каждой 1000–1300 знаков. (при публикации нужно вставить ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 20 статей, объёмом 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 10 статей, объёмом 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов с ключевыми словами и публиковать на сайт. От вас требуется знание русского языка и самой тематики. Ежедневно нужно публиковать 5 статей, объёмом 1300-1700 знаков. (при ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино. Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется переделать дизайны из голых html шаблонов, сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переделать дизайн с 10 сайтов и сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков, знающих HTML и CSS . Конкретнее: Имеется собственная CMS с универсальной структурой и синтаксисом ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад