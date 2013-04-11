Копирайтинг, рерайт. Системы контроля доступа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки177 просмотров

Добрый день!

Необходим копирайтинг или рерайт, возможно качественный перевод статей на тему "Системы контроля доступа" (системы безопасности)

Всего необходимо 10 статей, минимальный объем статьи 2500 знаков, высокая уникальность текста.

Ключевые слова дам.

Оплата $3 за статью (webmoney, приваткарта).

С выбранным исполнителем желательно сотрудничество на постоянное на 3-х проектах (интернет магазины).

От вас:

- пару-тройку статей из портфолио

- наличие фантазии и чувства юмора, возможность «развить идею», пофантазировать, дать свою оценку увиденному

- знание сео-копирайтинга, умение писать продающие тексты.

- регулярно быть в он-лайне.

12 лет назад
tsarus
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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