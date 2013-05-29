Написание текстов по теме "кондиционеры" - описание товаров. Допускается рерайтинг. Начальный объем - 10 товаров в среднем по 2000-2500 знаков. Если все хорошо - будем продолжать сотрудничество. Пишите стоимость за 1000 ...
Настрочить отзывов
надо отзывов настрочить хвалебных и не очень :)
штук 30
по одной - две строке
фио - ник к каждому.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг50 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт. Ежедневно нужно публиковать 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки) Оплата ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать серию текстов для тематического портала о фотографии. Оплата 100 рублей за 1000 печатных знаков с пробелами. Просьба отзываться на [email protected], подробности будем обсуждать по почте.Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте. Требуется копирайтер на проект по наполнению сайтов - Happywebmaster.ru. Обязанности: написание информационных статей на сайты по заданию с ключевыми словами. Статьи должны быть уникальными (от 95%), читаемыми, написанными простыми понятным языком. ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую.Требуется написание и размножение статей, по параметрам: Написание статьи 2000-2500 символов. Размножаете до 150 статей. Шингл 5, % схожести до 6%. Нормальная читаемость статей. Составление и размножение заголовков. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добавление и редактирование товаров на сайте интернет магазина. Тематика - отопительное оборудование. Пример описания одного товара http://kotelarderia.narod2.ru/ . CMS не распространенная, интерфейс удобный. Объём условно "бесконечный", работа постоянная. Вы ищете описание товара ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Техническое задание: необходимо написать статью для сайта www.rielter34.ru . Тема статьи «Продать квартиру в Волжском - дать объявление о продаже квартиры в Волжском». Требования к статье: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим копирайтинг или рерайт, возможно качественный перевод статей на тему "Системы контроля доступа" (системы безопасности) Всего необходимо 10 статей, минимальный объем статьи 2500 знаков, высокая уникальность текста. Ключевые слова дам. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Розничной сети нужен контент-менеджер для работы с корпоративным сайтом. Нужно следить за новостями внутри компании, писать новости, наполнять сайт тематическими текстами, следить за изменениями в структуре сети (контакты/телефоны и адреса магазинов/ итд). Плотно работать ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны две уникальных статью, объемом по 600-700 збп, одна на тему "создание сайтов", другая на тему "продвижение сайтов"Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад