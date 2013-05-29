Настрочить отзывов

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Завершен11 заявок201 просмотр

надо отзывов настрочить хвалебных и не очень :)

штук 30

по одной - две строке

фио - ник к каждому.

12 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Все норм, спасибо!
Быстрая оплата, четкое задание.

Заявки фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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