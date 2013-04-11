Приветствую.Требуется написание и размножение статей, по параметрам:

Написание статьи 2000-2500 символов.

Размножаете до 150 статей.

Шингл 5, % схожести до 6%.

Нормальная читаемость статей.

Составление и размножение заголовков.

Статей размножать надо много, темы тоже разные, поэтому возможно долгосрочное сотрудничество. Но меня поджимают сроки. Хотелось бы узнать срок когда у меня будет первая размноженная статья.