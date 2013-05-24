Тексты для брендов (одежды)

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Завершен27 заявок347 просмотров

Нужны тексты на бренды одежды текст 1.2-1.6к символов бзп.

Около 1200 текстов.

12 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Yavorskaya
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$350
15 дней
Все супер! Качественно и во время, продолжим сотрудничество с Анной. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, лояльный, всегда на связи, оплата своевременно. Все понравилось, будем обязательно сотрудничать и далее! Спасибо, Егор!
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$100
14 дней
Наталья очень выручила! В процессе работы, взяла помимо этого, ещё один проект по переводам и отлично справилась! Продолжаем сотрудничество однозначно! ;)
Егор - отличный заказчик и приятный собеседник. Все замечания по делу, оплата своевременная, словом, впечатления от сотрудничества самые лучшие. Продолжаем работать :)
Tahhie
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Виктория, хороший и добросовестный исполнитель,уже не раз доказала свою профессиональность! Проводила уже аналогичную работу для ещё одного нашего проекта http://katalog-odejdy.ru/ по брендам. Как и в прошлый раз все супер! Мои рекомендации.
Серьезно относится к своим проектам, всегда предельно ясный ТЗ, быстрая обратная связь. Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Yavorskaya
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
Tahhie
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 отзывов
12 лет назад

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