Рерайт с поиском исходников

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Закрыт11 заявок253 просмотра

Нужен рерайт статей с поиском исходников.

Тематика — города. Объемы большие. Нужно несколько рерайтеров.

Оплата — 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Просьба не писать в личку, все заявки будут рассматриваться только в рамках проекта.

Оплата Яндекс.деньгами

Нужны люди, нацеленные на долговременное сотрудничество. На один-два раза рерайтеры не нужны.

12 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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