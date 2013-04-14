Нужно придумать 50 рекламных лозунгов диеты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок167 просмотров

Нужно придумать 50 рекламных лозунгов по диетам, чтобы привлекало внимание.

Заголовок должен быть до 70 символов

Описание до 50 символов

Например:

Похудей на 17 кг за 2 месяца, бла, бла, бла,

Новая методика похудения 2013.

Это 1 лозунг с заголовком и описанием - нужно 50 шт.

Не использовать длинные слова и придерживаться количеству символов.

Нужен ответственный человек, который сможет такое придумать, для привлечения посетителей.

12 лет назад
groupwm
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день
Исполнитель подошел к заданию ответственно и выполнил все качественно и в срок. Данный материал подготавливался для арбитража трафика - в результате чего увеличился конверт прибыли и уменьшились затраты на покупку трафика. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт с поиском исходников

    Нужен рерайт статей с поиском исходников. Тематика — города. Объемы большие. Нужно несколько рерайтеров. Оплата — 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Просьба не писать в личку, все заявки ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Светодиодные технологии, написание статей

    $500

    Нужно написать 300 статей на тему светодиодных технологий для постепенного наполнения сайта. срок - 6 мес. Каждый день нужно добавлять одну - три статьи, можно писать статьи наперед, но ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт на тему ремонта квартир

    $15

    Есть 11 работ по ремонту квартир в картинках. Необходимо сделать для каждой красивое, приятно читаемое описание по 1000 знаков без пробелов (т.е. всего 11000 знаков). SEO ориентированность не нужна, необходима только 100% уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен ответственный рерайтер

    Здравствуйте Нужен рерайтер, который может писать практически на все тематики, вставлять ключевые слова, искать исходники. Я готова платить 1$ за тысячу символов, не больше, не меньше. Оплачивать могу WMZ, VISA, ЯД по ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания обзоров под анкоры

    Нужен человек для написания обзоров под анкоры. Т.е. я даю анкор типа "кресла для бизнеса", вы пишете под него обзор. Уникальность 85-99%, размер обзора 1600 символов с пробелами. цена 50р за обзор. Обзор должен быть ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для сайта

    Добрый день уважаемый копирайтер(рерайтер) сайт будет посвящён «ЭлектроИнструментам». Даны: 1. Основной кей 2. Доп.Кей. - Статью нужно затачивать под основной кей, использовать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настрочить отзывов

    надо отзывов настрочить хвалебных и не очень :) штук 30 по одной - две строке фио - ник к каждому.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать серию текстов для портала о фотографии

    Необходимо написать серию текстов для тематического портала о фотографии. Оплата 100 рублей за 1000 печатных знаков с пробелами. Просьба отзываться на [email protected], подробности будем обсуждать по почте.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад