3 статьи по теме "Продвижение сайтов"

$18
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Завершен10 заявок195 просмотров

Нужны 3 статьи по 3 темам:

- Ключевые слова в продвижении сайтов

- Заголовки страниц (title) в продвижении сайтов

- Мета теги в продвижении сайтов

Требование к статьям:

- длина не менее 3000 знаков

- 2-3 картинки в статье

- в статье ключевые слова: "seo, продвижение сайта, поисковая оптимизация, сео" + ключевики из названий (см. выше 3 пункта)

12 лет назад
Alexander90
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад
$18
2 дня
Отлично справилась с довольно сложной тематикой. Статьи написаны грамотно и в тоже время понятным языком. Спасибо за работу! Рекомендую.
Александр предоставил четкое ТЗ и внес предоплату. Всем рекомендую его как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

smart_text
Евгения 
33 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад

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