Нужен одностраничник

Сайт под ключ, даю аналогичный сайт и вы делаете дизайн в их стиле. Более подробно на мыло или скайп Сайт нужно под ключ, даю место на хосте. Заказы есть постоянные, сайты несложные, но делать нужно быстро. Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать одностраничный сайт выбрав главное с сайта http://chiccar.ru/
копировать от туда нельзя материалы и фотографии предоставлю.
Пишите сроки и цену.
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен сайт-одностраничник, типа БМ .Тема - помощь в получении гражданства ЕС. Без лишних опций(типа -до конца акции осталось....) и т.п. Содержимое есть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Меня интересует простой интернет-магазин медицинского материала. Отличия от стандартных бесплатных предложений: СМС-верификация для входа (что-то вроде Турбо СМС), и собственный кабинет, где Клиент сможет продать в автоматическом режиме свою покупку. Например, зашел - купил 10 единиц ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Здравствуйте Нужно создать 2 простеньких сайта-сателлита в виде визиток региональных школ танцев. Простой html или движок (лучше первый вариант). Бюджет 2000 руб/$70. Требования: - тематический дизайн (можно паблик, но переделанный) - 7-10 страниц с уник. текстами: услуги, о школе, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $110
Создание Landing Page вместе с дизайном Бюджет: 3500 рублей Сроки жестки до 22-00 по МСК Оплата строго по факту исполнения, на карту банка. Работа на вашем сервере, перед пеносом 100% оплата.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla. В обязанности входит: верстка макетов psd, интеграция с CMS Joomla, подключение модулей. Что требую от кандидата — опыт работы с CMS Joomla, знание HTML + ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт для радио проекта. Одна страница. На странице: - Шапка – логотип и флэш (код есть) проигрыватель - Интерактивная карта с гиперссылками - Доска – чат - Фото лента - Виджет календаря (программа передач, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать интернет-магазин одежды и аксессуаров. Приглашаются исполнители с уже имеющимся рабочим движком и вариантами дизайна - готовы приобрести уже имеющийся шаблон сходной тематики. Обязательно для претендентов - ссылка на рабочий проект вашего магазина, на ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать сайт, подобные: http://aweb.ua/ , http://promodo.ua/. CMS любая, предпочтение Joomla и WordPress. Контент предоставляю. В заявках указывайте стоимость и сроки.Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать сайт "под ключ" примерно такого плана: http://drink1.ru Для другого товара, одного вида, но четырех расцветок. Обговаривание контента с выбранным исполнителем.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад