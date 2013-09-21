Разработка проекта на PHP/Codeigniter ИЛИ Angular

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки243 просмотра
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*Disclaimer: студии и прочие организационно-правовые формы коллективного разума - не тратьте свое время.*

Мне нужен мегатолковый PHP-программист с отличным знанием либо jQuery либо AngularJS либо обладающий красноречием убедить меня в использовании чего-то другого. Как вариант, сработаемся с крутым JS-кодером, который совсем не шарит в PHP, зато очень толково сможет организовать работу клиентской части проекта.

По PHP части работы примерно на 30-40 часов,

По JS части примерно столько же.

В аттаче прикрепил дизайн страницы каталога (самой сложной страницы проекта), по которой примерно понятна суть проекта. Верстка уже готова. Работать можем как с проектной оплатой так и с почасовой.

От вас в заявке хочу увидеть примеры выполненных проектов с указанием вашей роли в этом проекте (менеджер, бэкэнд-программист, фронтэнд-программист и т.д.). Если хотите работать с почасовой оплатой - стоимость часа работы. Выбираю не по цене, а по качеству работы и общему уровню адекватности, после этого будем обсуждать цену. Гарантирую адекватность со своей стороны, своевременную достойную оплату и плюшки (см. отзывы).

P.S. Чем черт не шутит...

PHPAngular
10 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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