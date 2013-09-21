Сайт на фраймворке

Необходимо разработать дизайн следующих страниц: главная страница, страница каталога с товарами, карточка товара, информационная страница, контакты. Возможен вариант работы под ключ. На хостинге уже установлен opencart (oStore)1.5.5.1.1. Функционал движка, позволяет настроить все необходимое, много гибких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен функциональный сайт разработан на фраймворке.
сроки 2-3 недели
ТЗ скину по запросу
- Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $1500
*Disclaimer: студии и прочие организационно-правовые формы коллективного разума - не тратьте свое время.* Мне нужен мегатолковый PHP-программист с отличным знанием либо jQuery либо AngularJS либо обладающий красноречием убедить меня в использовании чего-то другого. Как вариант, сработаемся ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Дизайн + верстка Нужен сайт клон сайта http://mcb-spb.ru/ на другой домен и с системой управления joomla или wordpress/ - текстовое наполнение с нашей стороны. Обязательные требования: Дизайн один в один. Сверстать кроссбраузерную верстку Есть еще проекты которые в стадии разработки. Если ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо создать бюджетный вариант сайта с функционалом интернет аукциона, где любой зарегистрированный пользователь сможет выставлять на продажу свои вещи (товар). Пожалуйста пишите на чем сможете реализовать, сроки и стоимость.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
нужно сделать сайт с платным доступом на него: т.е. клиент оплачивает доступ через какую-либо платежную систему, и получает ключ на вход на определенный промежуток времени. Также нужно настроить автоматический парсинг объявлений с 2-3 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
С целью рекламы для предприятия Предприятие занимается продажей сыпучих стройматериалов, также аренда спец техники, проведение строительных работ. Функцыонирует 2 площадки по продаже сыпучих материалов в с. Капитановка и в с. Белогородка К.Святошинського района. сайт должен быть ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужен одностраничник с версткой и программингом с минимальным дизайном, чтобы был рабочий сайт Графичный, минамалистичный, инфографика аналог http://srosta.biz/events/biznes-daiving ТЗ в приложенииСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо сделать одностраничный сайт выбрав главное с сайта http://chiccar.ru/ копировать от туда нельзя материалы и фотографии предоставлю. Пишите сроки и цену.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен сайт-одностраничник, типа БМ .Тема - помощь в получении гражданства ЕС. Без лишних опций(типа -до конца акции осталось....) и т.п. Содержимое есть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад