Сайт на фраймворке

Дизайн + верстка Нужен сайт клон сайта http://mcb-spb.ru/ на другой домен и с системой управления joomla или wordpress/ - текстовое наполнение с нашей стороны. Обязательные требования: Дизайн один в один. Сверстать кроссбраузерную верстку Есть еще проекты которые в стадии разработки. Если ...