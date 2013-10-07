Разработка интернет сайта под ключ

$1000
Сайты «под ключ»Завершен30 заявок471 просмотр
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Добрый день.

Для продвижения уникальной акции в строительную сферу, производственно-технической компании требуется создание интернет-сайта - листовки, где буквально на 1-2 страницах раскрывалась суть предложения, а так же имелись бы все необходимые контакты. Техническое задание прилагаю

Варианта оплаты два:

Безналичный расчет, договор, возможна предоплата 25%

Наличный (вкл электронные переводы), без предоплаты

От исполнителя требуется разработка дизайна, верстка и установка сайта.

10 лет назад
tstn
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$938
12 дней
Алексей отлично справился со своей работой. Ни одного нарекания к работе у меня нет. Строго выдержал сроки, предельно корректно реагировал на замечания. Смело рекомендую
Большое спасибо Антону за интересный, творческий проект. Получили массу удовольствия и от процесса работы над сайтом и от процесса сотрудничества с Антоном. Четко поставленная задача, мгновенное решение всех вопросов. Будем очень рады дальнейшему сотрудничеству.
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