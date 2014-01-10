Сайт для храма Св. Николая

Сайты «под ключ»Завершен40 заявок417 просмотров
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Здравствуйте, товарищи фрилансеры! Нужен сайт для храма. Что там будет: 1) информация о храме, расписание богослужений 2) статьи 3) фотографии 4) информация для прихожан, календарь праздников 5) обратная связь. Дизайн без фанатизма. Пожалуйста, указывайте движок, цену и примерные сроки. Спасибо.

10 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$250
14 дней
Это лучший исполнитель, с которым мне приходилось когда-либо работать. Помимо безупречного выполнения задачи, человек постоянно на связи. Впечатление такое, что работает, как швейцарские часы: четко и отлажено. Настойчиво рекомендую как образцового фрилансера!
Выражаю большую благодарность Светлане за интересный и нужный проект. Работа прошла прекрасно, со Светланой очень приятно работать, очень хороший и светлый человек. Желаю большой удачи в таком нужном и важном деле, как помощь людям. Низкий поклон всем тем, кто будет продвигать этот сайт и заниматься им. И, конечно, очень рад буду дальнейшей работе!
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