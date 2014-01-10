Сайт для храма Св. Николая

Выражаю большую благодарность Светлане за интересный и нужный проект. Работа прошла прекрасно, со Светланой очень приятно работать, очень хороший и светлый человек. Желаю большой удачи в таком нужном и важном деле, как помощь людям. Низкий поклон всем тем, кто будет продвигать этот сайт и заниматься им. И, конечно, очень рад буду дальнейшей работе!