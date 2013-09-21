Здравствуйте!

Нужно сделать 4-страничный сайт, где на главной странице будет формат landing page, на других страницах будет страница FAQ, блог с возможностью добавления постов/новостей и форма заказа с системой оплаты (подключение, например liqpay или EcommTools).

Шаблон LP, картинки и тексты будут предоставлены.

Также есть эскиз того, как должен выглядеть конечный вариант проекта и могу показать сайт-пример для наглядности.

Напишите, пожалуйста, стоимость и срок работы.

Спасибо!