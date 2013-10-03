Сайт для безопасних сделок

Здравствуйте, товарищи фрилансеры! Нужен сайт для храма. Что там будет: 1) информация о храме, расписание богослужений 2) статьи 3) фотографии 4) информация для прихожан, календарь праздников 5) обратная связь. Дизайн без фанатизма. Пожалуйста, указывайте движок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт на котором люди могут заключать безопасние сделки. Никакой обработки платежей не нужно, просто админ должен получать уведомление о получении платежа от одной из сторон и далее проверив это сообщение он должен сделать подтверждение, чтобы другая сторона знала о зачислении платежа.
Никакого особого дизайна не нужно, можете просто использовать Twitter Boostrap или какой то простой шаблон.
Также нужно форму регистрации пользователей, личный кабинет, админ зону, несколько простых страниц в которых информация может меняться с админ зоны, форму для возврата товара и денег. Для этого всего можете использовать любую CMS или PHP Framework, но сами страницы для заключения безопасних сделкок, форму для возврата товара и денег и часть админ зоны надо написать с нуля (можно это сделать как plugin для CMS).
Также должна быть сделана простая мобильная версия сайта (на основе нормальной версии). Сайт должен нормально выглядеть во всех браузерах (IE может быть начиная с девятой версии).
Этот проект будет разбит на несколько меньших. Весь сайт должен быть полностью сделан за 7 дней.
Сайт будет англоязычным, поэтому необходимо минимальное знание английского языка. Кроме того, весь интерфейс (админ зона в том числе) должен быть на английском языке. Везде на сайте должно использоваться HTTPS.
Если у кого-то есть вопросы, можете спрашивать.
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