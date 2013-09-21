Web заполняемая форма

Нужен сайт-страничка

представляет собой web форму,с заполняемым и редактируемым содержимым полей,форма должна подключаться к mysql

доступ к форме на основе аутентификации логин-пароль, поля для редактирования должны быть доступны в зависимости от логина

должны присутствовать кнопки: печать формы,сохранить форму,редактировать форму,переход к следующей и предыдущей карточке формы,поиск по содержимому полей в базе (уже заполненых форм)

автозаполнение полей формы или нисподающее меню для выбора ранее введенных значений в данное поле

возможность отображения списка заполненых форм в виде таблицы

было бы идеально, если все было бы сделано в виде плагина к wordpress

всё черно-белое

оплата после выполнения -1000руб, электронный кошелек