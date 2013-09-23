Сотрудник для работы на ДРУПАЛЕ

Требуется сотрудник для создания сайтов начального уровня на друпале - магазин и сайт-визитка.

Как будет построена работа.

1. Заранее создаются 3-5 шаблонов.

2. Я сообщаю номер шаблона, сотрудник меняет в нем:

- цветовую гамму;

- картинку в шапке;

- контакты;

- название/структуру страниц меню;

- шрифтовой логотип;

3. Загружает готовый сайт на свой хостинг для тестирования.

4. Если все ОК – перенос на мой хостинг.

5. Получает плату 50wmz(визитка), 70wmz(магазин).

т.е. все операции на 1-2 часа.

Я заинтересован в постоянной работе с одним и тем же человеком в плотном контакте – т.е. общение через скайп и по телефону. Для меня это уверенность в качестве и сроках, для Вас отпадает необходимость в поиске заказов.

Наличие основной работы у фрилансера не проблема, ПРИ УСЛОВИИ, что будет возможность качественно и в срок делать мои проекты.

P.S.

Очень желательно, чтобы сотрудник умел работать с друпалом по максимуму его возможностей – устанавливать различные модули, формы, скрипты и т.д. тогда и работы будет больше и оплата соответственно выше. В сообщениях напишите свой опыт работы, проф. возможности, другую полезную информацию… может какие-то свои соображения по совместной работе…. Еще раз обращаю внимание на готовность работать по скайпу(в т.ч. и в режиме видеозвонков) и через телефон.