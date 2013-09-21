Создать аналог существующего сайта

Здравствуйте, товарищи фрилансеры! Нужен сайт для храма. Что там будет: 1) информация о храме, расписание богослужений 2) статьи 3) фотографии 4) информация для прихожан, календарь праздников 5) обратная связь. Дизайн без фанатизма. Пожалуйста, указывайте движок, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт, полностью аналогичный http://astrakhan3d.ru/, который будет использован для другого города. Желательно на WordPress, валидная кросбраузерная верстка. Возможен некоторый минимальный редизайн (цвета, текстуры, шрифты, ...). Лого предоставляется заказчиком.
Особой срочности нет. Главное - качество и невысокая цена.
Предоплата 50%, оставшаяся часть оплачивается после проверки работоспособности сайта на хостинге заказчика.
При подаче заявки прошу указывать конкретные предложения по цене, комфортные для вас сроки выполнения работ (срочность не нужна) и примеры выполненных вами заказов.
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