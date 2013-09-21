Создать аналог существующего сайта

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок220 просмотров
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Нужно создать сайт, полностью аналогичный http://astrakhan3d.ru/, который будет использован для другого города. Желательно на WordPress, валидная кросбраузерная верстка. Возможен некоторый минимальный редизайн (цвета, текстуры, шрифты, ...). Лого предоставляется заказчиком.

Особой срочности нет. Главное - качество и невысокая цена.

Предоплата 50%, оставшаяся часть оплачивается после проверки работоспособности сайта на хостинге заказчика.

При подаче заявки прошу указывать конкретные предложения по цене, комфортные для вас сроки выполнения работ (срочность не нужна) и примеры выполненных вами заказов.

10 лет назад
papado4ek
Валерий 
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
admice
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Безответственный исполнитель. Взял предоплату, работу не выполнил. На сообщения не отвечает (хотя на weblancer заходит). Не смотря на лояльные сроки, сильно подвел. Пришлось перезаказать выполнение проекта другому исполнителю.
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