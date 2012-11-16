admice

Иван Поддубский admice

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
креативный и проектный человек

Skills:

- Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Premiere, 3DsMax, Sonar, QuarkXPress

- ModX, Wordpress, Sharepoint, Livestreet

- Php, JS, Perl, C++

PHPJavascriptWordPressMODXPerlFlashInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
papado4ek
Валерий 
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
0 баллов
10 лет назад
Создать аналог существующего сайта
Безответственный исполнитель. Взял предоплату, работу не выполнил. На сообщения не отвечает (хотя на weblancer заходит). Не смотря на лояльные сроки, сильно подвел. Пришлось перезаказать выполнение проекта другому исполнителю.
SpartakKayumov
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
0 баллов
10 лет назад
Переделать дизайн главной страницы
Работу на данный момент не выполнил, хотя должен был сдать в пятницу. На связь не выходит. Подвел.
interneo
Семен 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта по кейтерингу
Всё сделано в срок!
Работаю с человеком до сих пор по нескольким проектам. Надёжен, сам понимает в теме, - приятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Слайдер на Flash
Иван предложил более интересное решение задачи, чем предполагалось. Мы довольны. Спасибо.
Конструктивное и продуктивное сотрудничество. Отдельно понравилось реализованное желание Алексея оплатить работу непосредственно по завершении (чем, увы, в наше время могут похвалиться далеко не все). Надеюсь на дальнейшее взаимодействие!
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