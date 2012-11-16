креативный и проектный человек
Skills:
- Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Premiere, 3DsMax, Sonar, QuarkXPress
- ModX, Wordpress, Sharepoint, Livestreet
- Php, JS, Perl, C++
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Engage Video152 просмотра
- ПО "Радий"196 просмотров
- Мебелионика - Кофейная комната180 просмотров
- Мебелионика - Красная комната183 просмотра
- Мебелионика - Зелёная комната156 просмотров
- Триумф Холл149 просмотров
- XCatering142 просмотра
- Aquamarine117 просмотров
- Aquamarine125 просмотров
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- Оздоровительные туры и лечение в Израиле225 просмотров
- Priority Club140 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
10 лет назад
Безответственный исполнитель. Взял предоплату, работу не выполнил. На сообщения не отвечает (хотя на weblancer заходит). Не смотря на лояльные сроки, сильно подвел. Пришлось перезаказать выполнение проекта другому исполнителю.
$100
0 баллов
10 лет назад
Работу на данный момент не выполнил, хотя должен был сдать в пятницу. На связь не выходит. Подвел.
$300
10 баллов
10 лет назад
Всё сделано в срок!
Ответный отзыв
Работаю с человеком до сих пор по нескольким проектам. Надёжен, сам понимает в теме, - приятно. Рекомендую!
$30
10 баллов
11 лет назад
Иван предложил более интересное решение задачи, чем предполагалось. Мы довольны. Спасибо.
Ответный отзыв
Конструктивное и продуктивное сотрудничество. Отдельно понравилось реализованное желание Алексея оплатить работу непосредственно по завершении (чем, увы, в наше время могут похвалиться далеко не все). Надеюсь на дальнейшее взаимодействие!