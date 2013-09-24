Сайт знакомств

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К САЙТУ ЗНАКОМСТВ

За основу берется сайт http://mylove.ru который копируется один в один (100%), полностью сохраняя всю структуру, сервисы, возможности и тд, но слегка отличный по дизайну. Доменное имя будущего ресурса будет определено заказчиком, зарегистрировано и предоставлено исполнителю по запросу, ровно как и название самого сайта(проекта). Хостинг выбирается Вами самостоятельно из числа крупных хостеров, отличающихся надежностью и приветливостью в области обращений, желательно имеющий офис в Москве, объем дискового пространства может быть увеличен до любых размеров по мере роста системы. Регистрация хостинга и домена производится заказчиком с предоставлением данных для работы исполнителю. База данных с архивом анкет пользователей должна дублироваться также на другом сервере у другого хостера и иметь скрытый архив с основной структурой

Основная концепция ресурса- серьезные отношения для брака, с модерацией и удалением анкет тех, кто просто хочет пообщаться и убить время, мужских анкет от пользователей, заинтересованных в легких отношениях и дам, предлагающих платные услуги. В системе должны быть анкеты только тех, кто нацелен на создание семьи, официальной или гражданской. Можно сделать дизайн с элементами официоза, причисляющий ресурс к правительственным федеральным программа, нацеленным на поднятие рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране.

В структуру полученного сайта добавляются следующие элементы (если они не реализованы еще в имеющейся первозданной структуре)

1. Мордолента (полоса сверху, куда люди размещаются за плату) увеличивается до трех полос, движение фотографий происходит сначала по верхней полосе слева направо, потом переходит на вторую полосу и движется по ней слева направо, потом переходит на третью полосу и движется по ней слева направо. После прохождения по последней, третьей полосе, фотография удаляется в архивную область, куда можно попасть через стрелочку справа, как сейчас и реализовано на основном ресурсе.

2. Убирается (функция полного включения и выключения в админпенели) вариант многократного появления фотографии в мордоленте при соответственном списании средств со счета пользователя. Параметр возможного количества повторов и их стоимости может быть установлен в админке.

3. Над финишной полосой внизу, под которой идет информация о сайте, должна быть возможность установки рекламных баннеров, реализованная в виде установки пользователем графического файла в формате jpeg определенного логикой размера и веса, путем самостоятельной закачки пользователем со своего компьютера со снятием средств с его счета на сайте на заданное администратором время. Стоимость размещения и время нахождения должны определяться в админке. В полосе должно быть от 5 до 10 таких модулей, исходя из эстетики восприятия. Если их грузится больше, они должны устанавливаться друг под другом, удлиняя автоматически страницу. Модули при клике могут уводить пользователя на другие ресурсы за пределами основного сайта (пользователь может прописать ссылку на свой урл при закачке баннера). Модули должны быть одного размера и стыковаться друг к другу через незначительный интервал. Админка должна иметь возможность модерации ссылок, указанных пользователем, удалять баннеры и закачивать в ручную новые.

4. Возможность автоматического удаления заброшенных анкет (на которые автор не заходил долго) через задаваемый в админке интервал времени с отправкой автору сообщения по электронке, указанной при регистрации. Если это еще не реализовано в первозданном ресурсе.

5. Меню «пожаловаться» имеет ряд причин, которые выбирает пользователь. Должны иметься возможности добавлять причины в админке, если это еще не реализовано. Этот сервис должен быть вынесен из меню «или» и реализован в виде отдельного блока наравне с «Написать», «Сделать подарок». Все остальные возможности из меню «или» должны быть вынесены также в виде отдельных блоков.

6. Возможность размещаться в мордоленте бесплатно (количество раз задается в админке) в определенный интервал времени (параметр времени задается в админке), если это еще не реализовано в основном сайте.

7. После формирования результата поиска по заданным критериям пользователь должен иметь возможность возле каждой позиции иметь возможность поставить галочку и отправить выбранным пользователям одно общее сообщение для всех. Но не более заданного в админке объема по знакам и не чаще заданной периодичности в сутки.

8. Розыгрыш монет для оплаты услуг среди зарегистрированных пользователей, розыгрыш возможности бесплатного размещения в мордоленту и розыгрыш бесплатного подъема анкеты через определенный интервал времени (задается в админке) на определенную сумму или количество раз (задается в админке) с отправкой сообщения одариваемому и отображением его фото и первичных данных на всех страницах сайта под блоком «Лидеры ставок»

9. Пользователь должен иметь возможность бесплатного поднятия анкеты (количество определяется в админке) через определенный интервал времени (определяется в админке). Этот сервис должен иметь функцию полного отключения и включения и существовать параллельно аналогичному платному сервису, позволяющему поднять анкету сразу после оплаты или автоматически делать это в заданный пользователем интервал времени с автоматическим списанием средств со счета.

10. Возможность добавления пунктов в состав меню, определяющих интересы пользователя и рассказывающих о нем, если это еще не реализовано в основном сайте. То есть расширять существующие параграфы и варианты в них. Если это не активно реализовано в первозданной системе.

11. Просматривая чужие анкеты пользователь должен иметь возможность анонимно высказать свое мнение о авторе просматриваемой анкеты, чтобы это видели все остальные пользователи путем выбора варианта из открывающегося меню. Кнопка «Оценить» должна быть рядом с кнопками «Написать», «Пожаловаться», «Подарить вип-статус», «Заблокировать», «Подарить подарок». Параметры меню должны задаваться в админке и могут дополняться. Примером такого сервиса может служить функция «пожаловаться». Примером вариантов могут быть параметры человека:

- Виртуальщик

- не адекватный

- извращенец

- предлагаемт интим за деньги

- легкомысленный

- серьезный

- не знающий, чего хочет и тд

С рейтингом количества голосов по пунктам, который могут видеть все пользователи. А также автоматического удаления анкеты при достижении этих голосов заданных в админке показателей. Например, если в админке установлено число 20 напротив строки «предлагает интим за деньги», и количество проголосовавших по этому пункту превысит или будет равно этому показателю, то анкета автоматически удаляется или временно блокируется, автору анкеты высылается уведомление на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Вами могут быть предложены другие сервисы, из числа тех, что вы делали для других проектах или которые вам понравились на других аналогичных сайтах. С удовольствием рассмотрим все идеи и пиар- предложения.

Если Вы обладаете соответствующими навыками и готовы реализовать этот проект, просьба сообщить стоимость Вашей работы «под ключ» без изменений и колебаний, а также окончательные сроки. В стоимость должны быть включены услуги по оптимизации сайта для поисковых систем и ввод ресурса в 10-топ выдачи поисковиков по запросу «Знакомства» и аналогичным без дальнейшего поддержания в данном рейтинге.

Оплата производится нами ТОЛЬКО после приема произведенных вами работ всей суммой сразу наличными «из рук в руки» или перечислением средств на ваш расчетный счет в любом отделении банка. Варианты с предоплатой рассматриваются исключительно при нахождении исполнителя на территории РФ и заключением официального договора, с физ лицами обязательно нотариальное заверение. Все остальные варианты по предоплате нами НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Понимая Ваши опасения, готовы рассмотреть варианты передачи паролей и данных к доступу в систему после осуществления оплаты, готовы заключить с Вами договор. Согласны рассмотреть любые предложенные Вами адекватные варианты, отстаивающие интересы обеих сторон.

При заинтересованности, исполнитель заказа получает пожизненный договор на дальнейшее техническое обслуживание и раскрутку сайта. Таким образом, Вы получите разово оговоренную сумму за изготовление ресурса и постоянный заработок от его продвижения.

Если наше предложение Вас заинтересовало, ждем вашего положительного решения. Если наше предложение Вас не заинтересовало, приносим извинения за потраченное время и благодарим за внимание.

Готовы рассмотреть все встречные варианты по эффективному сотрудничеству.

Экспериментальная Техническая Группа «Периметр Круга»

Ответственный за проект- Багорин Михаил Викторович

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