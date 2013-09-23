Мебельный сайт

Требуется сделать сайт под ключ на опен карт залить на доменное имя Homebeli.ru . Пример сайта: http://www.homeme.ru/

Точно такой же как homeme.ru с небольшими изменениями в шапке и на самом сайте со всем функциями интернет магазина (смс, корзина, покупка в один клик, оплаты банковскими картами, кредит, и. т.д. Сроки! ТОлько адекватным исполнителям.