Сайт под ключ

Сайт несложный, 5-6 страниц, дизайн простой. Создание реферальных ссылок, для тех кто умеет, тоже должно быть не сложно. Основной упор на работу со статистикой. И работа с такой платежной системой как PayPal. Хостинг и домен ...
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Необходимо создать похожий по функционалу сайт или клон сайта http://exedra-roma.boscolohotels.com
Сайт должен быть на двух языках русский-английский
На сайте должна быть полноценная система бронирования номеров гостиниц
Сроки жмут, готовый сайт нужен до 15 Октября
От вас: сумма и сроки
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