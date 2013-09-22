Необходимо: создание интернет-магазина женской одежды, в котором будут продаваться вещи, аксессуары нового российского бренда. При этом сайт должен быть интегрирован на страничку в фейсбуке. Сайт по констурктиву и структуре должен быть похож на известный интернет-магазин yoox.com, особенно, что касается возможностей просмотра вещей и в целом работы магазина.

Целевая аудитория сайта: женщины в возрасте от 20 до 50 лет, с хорошим вкусом, с заработком выше среднего.

Сайт необходимо сделать ярким, красивым, запоминающимся и удобным.

Требуется взаимодействие с программой 1С Бухгалтерия, необходимо адаптация сайта под мобильные устройства

Необходимо сделать расчет стоимости такого проекта, включаю расходы на создание, обслуживание и дальнейшую техподдержку сайта. А также стоимость продвижения сайта в поисковых системах.

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