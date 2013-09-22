Требуется разработка сайта под ключ

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется разработка под ключ сайта с онлайн визуальным калькулятором. Пример сайт калькулятора как тут http://www.etp-sd.ru/projecting-online/ сайт. Только желательно реализовать калькулятор на на флеше. Т.е. человек имеет возможность построить дом и после чего получит расчет стоимости дома . Вот примерно что хочется увидеть http://www.gvozdem.ru/3d/3d-dizayn-kvartiry-doma.htm .От вас требуется сроки и стомоимость данного вида разработки и на чем будет лучше реализовать данный проект. Жду вашего ответа с уважением Алексей.