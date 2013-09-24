Создание сайта детской студии на основе wordpress

Необходимо сделать имиджевый сайт для центра детского развития.

Функционал должен включать в себя изменение баннеров в шапке сайта, простое добавление фотографий и редактирование текста в событиях и описании занятий.

Сайт должен содержать разделы с описанием соответствующие прикрепленному файлу + взрослые мастер-классы + готовые работы + магазин материала (просто картинки с ценами) + фото с прошедших мероприятий + страница с календарем, где можно посмотреть когда будет ближайшее занЯтие.

Сайт должен быть светлым, легким и не перегруженный лишней информацией.

Дополнительно Комментарии и ссылки на группу в вк и карта.