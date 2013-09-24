Landing page для туристического агентства

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок196 просмотров
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Яркий одностраничник для туристического агентства: Вверху название турфирмы "Академия путешествий" (с логотипом) , Телефон, затем КНОПКА «заказать звонок»

(раскрывается: имя, телефон, эл. почта )

После заказа окно: Спасибо! Вам в ближайшее время перезвонит ваш личный менеджер!»

Далее :Картинка слева, справа форма заказа: Кол-во человек, детей, страна отдыха, кол-во дней, бюджет, имя , телефон, электронка, кнопка отправить (заказ должен приходить на эл. Почту; заказчику высвечивается «Спасибо, ваш запрос будет в ближайшее время обработан, ваш личный менеджер свяжется с вами в ближайшее время!»)

Далее: 7 причин отдыхать с нами:

Далее:

Актуальные предложения: (ОАЭ, Хайнань, Тайланд)

С кнопками «узнать более подробно!» всплывает форма имя , телефон электронка, далее, Спасибо, с вами свяжется ваш личный менеджер…

Видео отзывы наших туристов.- 3 штуки

Нажимаешь, затем уходит на задний план как карусель…

Текстовые отзывы 3 штуки

Наши сертификаты :….

Далее карта , 2Гис, форма Кнопка «Хочу в отпуск!»:

Имя , тел, электронка, страна, месяц отдыха

Затем окно «Спасибо……»

Кнопки должны быть яркие с солнечным отблеском, и обведены красным карандашом как будто вокруг.

Внизу адрес, график работы, телефон

В правом нижнем углу должен быть он-лайн чат с фоткой менеджера «задайте вопросы прямо сейчас!»

Поправки к моему заданию приветствуются

10 лет назад
walker_akp
Елена 
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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