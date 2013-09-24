Landing page для туристического агентства

Добрый день Необходимо создать сайт для компании, которая будет продавать рефераты, сочинения, диссертации и тд. для зарубежных лиентов. Пример такого сайта: http://coolessay.net/ Что интересует: только цена на разработку программной части/цена за дизайн + программирование Что необходимо: 1) Создание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Яркий одностраничник для туристического агентства: Вверху название турфирмы "Академия путешествий" (с логотипом) , Телефон, затем КНОПКА «заказать звонок»
(раскрывается: имя, телефон, эл. почта )
После заказа окно: Спасибо! Вам в ближайшее время перезвонит ваш личный менеджер!»
Далее :Картинка слева, справа форма заказа: Кол-во человек, детей, страна отдыха, кол-во дней, бюджет, имя , телефон, электронка, кнопка отправить (заказ должен приходить на эл. Почту; заказчику высвечивается «Спасибо, ваш запрос будет в ближайшее время обработан, ваш личный менеджер свяжется с вами в ближайшее время!»)
Далее: 7 причин отдыхать с нами:
Далее:
Актуальные предложения: (ОАЭ, Хайнань, Тайланд)
С кнопками «узнать более подробно!» всплывает форма имя , телефон электронка, далее, Спасибо, с вами свяжется ваш личный менеджер…
Видео отзывы наших туристов.- 3 штуки
Нажимаешь, затем уходит на задний план как карусель…
Текстовые отзывы 3 штуки
Наши сертификаты :….
Далее карта , 2Гис, форма Кнопка «Хочу в отпуск!»:
Имя , тел, электронка, страна, месяц отдыха
Затем окно «Спасибо……»
Кнопки должны быть яркие с солнечным отблеском, и обведены красным карандашом как будто вокруг.
Внизу адрес, график работы, телефон
В правом нижнем углу должен быть он-лайн чат с фоткой менеджера «задайте вопросы прямо сейчас!»
Поправки к моему заданию приветствуются
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