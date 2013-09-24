Нужен консультант по открытию Хостинг компании

$250
Сайты «под ключ»Закрытнет заявок120 просмотров
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Здравствуйте, ищу человека который разбирается и имеет опыт в работе хостинг компаний. Есть задача открыть платный хостинг, и нужен тот кто умеет подсказать правильный выход и высветлить все нюансы по работе в данной сфере.

Жду Ваших предложений...

10 лет назад
karpovec1
Денис 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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