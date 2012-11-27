qwerty_koolinar

Сделать красивую презентацию для кулинарного сайта, входящего в ТОП-10 по данным mail.ru. Cайту с посещаемостью более 8 000 000, необходима новая презентация. В качестве примера, можете посмотреть презентации, которые нам понравились http://eda.ru/mag/advertisement http://www.passion.ru/sites/passion.ru/files/imce/files/mediakit_wmj_passion2.2.pdf От Вас необходимо сделать красивые ...
- $100Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Обновить дизайн логотипа сайта кулинарного направления - Koolinar.ru. Есть готовый логотип, в принципе он нас устраивает, только нам хотелось бы его обновить (сделать современным, запоминающимся). Основная цель: сохранить цветовую гамму и форму логотипа и внести небольшое усовершенствование. Мы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Ведущий кулинарный сайт ищет специалиста по продвижению группы в facebook. Мы — кулинарный сайт на рынке с 2007 года; Аудитория сайта — более 6 млн. пользователей в месяц; По данным соц. сети наша группа составляет: www.facebook.com — 5 700 Если ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Провести АУДИТ продвижения групп в соц.сетях Ведущий кулинарный сайт ищет специалиста по продвижению групп в соц. сетях (vk, odnoklassniki, facebook, instagram, twitter) Мы — кулинарный сайт на рынке с 2007 года; Аудитория сайта — более 6 млн. пользователей ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Кулинарному порталу для обновления контента требуется редактор для рерайтинга и постинга рецептов на постоянную основу. Основная цель - Вы находите рецепт с наличием фото (не менее 3-4 шт.), производите рерайтинг рецепта, сверяете в поисковике и присылаете ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно донести информацию о хороших конкурсах и призах на кулинарных сайтах. Платформой может служить - блог, форум, личное сообщение, комментарий и т.д. Вам нужно зарегистрироваться на этих кулинарных сайтах (gotovim.ru, gotovim-doma.ru, russianfood.com, gastronom.ru, http://www.kulina.ru, http://eda.ru/, http://www.kuharka.ru/, http://saechka.ru/, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайту с посещаемостью 3 000 000 уникальных пользователей нужно сделать новогоднее оформление. Сделать подложку/фон и украсить логотип в Новогоднем стиле. Также если Вы сделаете нам дополнительно дизайн и верстку "Страницы ошибки" - еще 1 000 р. Все задание ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Видео туда можно вставлять пользователями с внешних ресурсов - Ютюб, яндекс и т.д.. Соответственно у каждого видео должны быть как минимум: - нравится (кнопка + число лайков) - кто лайкнул - число просмотров на нашем сайте - комментарии - теги - соц.кнопки - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $330
Проект состоит из следующих заданий (их можно разделять или делать все вместе). 1. Сделать промо-страницу для рекламодателя – 10 000 р. Примерно это выглядит так http://www.koolinar.ru/contest/show/450 Технические материалы для разработки страниц (иллюстрации+тест) здесь https://docs.google.com/document/pub?id=1lRSKMMTnBLjYyIdv9mVDEBYcpc5-JDsm2fDicSIRGLoДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
В связи с увеличением заказов, наша компания остро нуждается в специалисте по Ruby. Обязанности: Работа связана только с одним сайтом (кулинарная, социальная сеть с посещаемостью более 3 млн. уникальных пользователей в месяц) на котором нужно делать дополнительные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Размещение/постинг рецептов на кулинарном сайте. Оплата по WM 50 р./рецептПрочее27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Для брендирования необходимо найти красивую картинку фон/подложку для кулинарного сайта - на тему бобовые. Как должно выглядеть http://www.koolinar.ru/contest/show/262 Процедура примерно следующая: 1. Вы указываете здесь примеры Ваших работ (рисунки, иллюстрации, подложки) с примерной стоимостью 2 000 - ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт11 лет назад