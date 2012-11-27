qwerty_koolinar

Ольга qwerty_koolinar

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Сделать красивую презентацию для кулинарного сайта

    $100

    Сделать красивую презентацию для кулинарного сайта, входящего в ТОП-10 по данным mail.ru. Cайту с посещаемостью более 8 000 000, необходима новая презентация. В качестве примера, можете посмотреть презентации, которые нам понравились http://eda.ru/mag/advertisement http://www.passion.ru/sites/passion.ru/files/imce/files/mediakit_wmj_passion2.2.pdf От Вас необходимо сделать красивые ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обновить логотип сайта кулинарного направления

    $100

    Обновить дизайн логотипа сайта кулинарного направления - Koolinar.ru. Есть готовый логотип, в принципе он нас устраивает, только нам хотелось бы его обновить (сделать современным, запоминающимся). Основная цель: сохранить цветовую гамму и форму логотипа и внести небольшое усовершенствование. Мы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта

    $100

    Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Провести аудит продвижения группы в facebook.com

    $50

    Ведущий кулинарный сайт ищет специалиста по продвижению группы в facebook. Мы — кулинарный сайт на рынке с 2007 года; Аудитория сайта — более 6 млн. пользователей в месяц; По данным соц. сети наша группа составляет: www.facebook.com — 5 700 Если ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по продвижению групп в соцсетях

    Провести АУДИТ продвижения групп в соц.сетях Ведущий кулинарный сайт ищет специалиста по продвижению групп в соц. сетях (vk, odnoklassniki, facebook, instagram, twitter) Мы — кулинарный сайт на рынке с 2007 года; Аудитория сайта — более 6 млн. пользователей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер кулинарных рецептов

    $50

    Кулинарному порталу для обновления контента требуется редактор для рерайтинга и постинга рецептов на постоянную основу. Основная цель - Вы находите рецепт с наличием фото (не менее 3-4 шт.), производите рерайтинг рецепта, сверяете в поисковике и присылаете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение сообщений и рассылка в блогах

    $50

    Нужно донести информацию о хороших конкурсах и призах на кулинарных сайтах. Платформой может служить - блог, форум, личное сообщение, комментарий и т.д. Вам нужно зарегистрироваться на этих кулинарных сайтах (gotovim.ru, gotovim-doma.ru, russianfood.com, gastronom.ru, http://www.kulina.ru, http://eda.ru/, http://www.kuharka.ru/, http://saechka.ru/, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать фон/подложку в новогоднем стиле

    $100

    Сайту с посещаемостью 3 000 000 уникальных пользователей нужно сделать новогоднее оформление. Сделать подложку/фон и украсить логотип в Новогоднем стиле. Также если Вы сделаете нам дополнительно дизайн и верстку "Страницы ошибки" - еще 1 000 р. Все задание ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен скрипт видео портала

    $1000

    Видео туда можно вставлять пользователями с внешних ресурсов - Ютюб, яндекс и т.д.. Соответственно у каждого видео должны быть как минимум: - нравится (кнопка + число лайков) - кто лайкнул - число просмотров на нашем сайте - комментарии - теги - соц.кнопки - ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн промостраницы

    $330

    Проект состоит из следующих заданий (их можно разделять или делать все вместе). 1. Сделать промо-страницу для рекламодателя – 10 000 р. Примерно это выглядит так http://www.koolinar.ru/contest/show/450 Технические материалы для разработки страниц (иллюстрации+тест) здесь https://docs.google.com/document/pub?id=1lRSKMMTnBLjYyIdv9mVDEBYcpc5-JDsm2fDicSIRGLo

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист Rubby

    $2500

    В связи с увеличением заказов, наша компания остро нуждается в специалисте по Ruby. Обязанности: Работа связана только с одним сайтом (кулинарная, социальная сеть с посещаемостью более 3 млн. уникальных пользователей в месяц) на котором нужно делать дополнительные ...

    JavascriptPostgreSQLHTMLCSSjQueryRuby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Найти красивую картинку фона для сайта - 3000 р.

    $100

    Для брендирования необходимо найти красивую картинку фон/подложку для кулинарного сайта - на тему бобовые. Как должно выглядеть http://www.koolinar.ru/contest/show/262 Процедура примерно следующая: 1. Вы указываете здесь примеры Ваших работ (рисунки, иллюстрации, подложки) с примерной стоимостью 2 000 - ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделать красивую презентацию для кулинарного сайта
Очень доволен совместной работой. Ольга грамотно поставила задачу и вовремя оплатила работу.
Виталий, отлично справился с заданием. Проникся тематикой презентации и все сделал в срок. Сразу понятно, что работает профессионал. Адекватно принимает правки и комментарии. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Сделать фон/подложку в новогоднем стиле
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.
Варвара, отлично справилась с заданием! Предложила несколько вариантов своих работ, по личной инициативе. Выполняет все в срок и предоставляет в хорошем качестве. Осталась довольна ее работой. Планируем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер кулинарных рецептов
Очень довольна результатами сотрудничества с Ольгой! Порадовало четкое и понятное ТЗ, а также своевременная оплата. Рекомендую, обращайтесь!
Кристина, замечательно и оперативно справляется с заданием. Всегда четко и грамотно присылает работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$330
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн промостраницы
Ольга прекрасный заказчик, очень понравилось работать. Спасибо Ольга, жду обещанных дальнейших заказов)!!
Благодарим за плодотворное сотрудничество!!! Взаимодействие эффективное, на высоком уровне - всегда в сети, предоставление вариантов на выбор (от 2-х), быстрое внесение правок, без проблем. Все сделали супер! Молодцы!!!
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