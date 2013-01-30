Провести аудит продвижения группы в facebook.com

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ведущий кулинарный сайт ищет специалиста по продвижению группы в facebook.

Мы — кулинарный сайт на рынке с 2007 года;

Аудитория сайта — более 6 млн. пользователей в месяц;

По данным соц. сети наша группа составляет:

www.facebook.com — 5 700

Если Вы специалист с опытом работы в SMM и у Вас есть желание использовать свой опыт на большом проекте - предлагаем сотрудничество!

ОТ ВАС:

- анализ текущей ситуации (что делаем правильно, что не правильно, что улучшить);

- предложение идей и фишек (технических, маркетинговых, pr и т.д);

- а также любая другая информация, которая позволит значительно увеличить количество наших подписчиков.

От НАС:

- своевременная и достойная оплата.

Ждем Ваших предложений по объему работы и ее стоимости.

11 лет назад
qwerty_koolinar
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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