Заманчивый паблик вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки232 просмотра
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Необходимо оформить хороший паблик, для рекламы группы и сайта в Раскрученной группе соц. сети.

( с возможностью подписки на рекламируемую группу)

группа: http://vk.com/iqassist

сайт: iqassist.ru

кроме того, желательно еще и оформление группы в целом, и её раскрутка. (в группе - только реальные люди)

11 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад