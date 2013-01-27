Реклама на habrahabr, спец. блогах, форумах

Спам по форумам и доскам объявлений НЕ интересен.

Требуется рекламировать сайт по безопасности в сети Интернет с помощью обзоров, новостей на блогах, форумах, habrahabr и специализированных сайтах.

Отбор сайтов будем проводить по специальным критериям.

Исполнителю необходимо хорошо знать что такое VPN, прокси, как можно оставаться в анонимности в сети Интернет и желательно уметь пользоваться этим всем.

Основная работа: поиск и размещение информации о сайтов, возможно написание обзоров, небольших новостей, статей.

Если есть опыт, указывайте его.