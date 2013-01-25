SMM для финансового проекта

Добрый день!

Ищется SMM - специалист для продвижения бизнеса - Школа Трейдинга (торговля на бирже). Требуется создать и вести группы/страницы в Facebook/VKontakte. В будущем планируем использовать Twitter и Google Plus.

Работа постоянная и последовательная.

От исполнителя требуются хорошие знания перечисленных предметных областей, опыт проведения подобных кампаний и готовность к периодическим совещаниям по уточняющим нюансам.

Нам не интересны нагнанные на страницу боты (закупкой лайков либо с помощью специального софта), а интересны живые люди, которые в дальнейшем конвертируются в покупателей наших услуг.

В комментариях прошу указать ваши расценки за подобную работу в месяц и ссылки на реализованные проекты в этой сфере.