Разослать информацию в социальных сетях

Специалист по социальным сетям (Социальным медиа SMM/SMO) в Российский интернет-проект. В Российский интернет-проект sidis.ru на постоянную работу требуется SMM SMO (CMO) специалист по соц. сетям. Зарплата с перспективами роста! SMM (social media marketing) - продвижение в социальных ...
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Всем привет!
Нужен активный пользователь социальных сетей (ВКонтакте, Facebook), который может разослать информацию об онлайн-курсе в огромное количество групп.
Предлагайте свои цены. Срок - пятница-суббота.
Готов выбрать несколько исполнителей.
Тематика проекта - обучение созданию сайтов.
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