Разослать информацию в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки218 просмотров
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Всем привет!

Нужен активный пользователь социальных сетей (ВКонтакте, Facebook), который может разослать информацию об онлайн-курсе в огромное количество групп.

Предлагайте свои цены. Срок - пятница-суббота.

Готов выбрать несколько исполнителей.

Тематика проекта - обучение созданию сайтов.

11 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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