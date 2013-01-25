Ищем SMO/SMM и/или копирайтера

Коллеги, доброе время суток.

Собственно сабж - ищем копирайтера для постоянного сотрудничества.

Что поделаешь - нехватка кадров.

Что требуется:

Социальные сети, оптимизация контента для SEO, копирайтинг (написание уникальных текстов).

Что обещаем с нашей стороны:

- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)

- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")

- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)

- адекватные цены за работу

- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)

- отзывы, при необходимости рекомендации

- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)

Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.

Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.

Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережет время Вам и нам, поверьте нашему опыту)

Хотелось бы видеть:

1. Имя

2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)

3. Имеющиеся скилы и их уровень

4. Ориентировочные расценки

5. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))

Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]

Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.