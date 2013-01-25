Ищем SMO/SMM и/или копирайтера

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Коллеги, доброе время суток.

Собственно сабж - ищем копирайтера для постоянного сотрудничества.

Что поделаешь - нехватка кадров.

Что требуется:

Социальные сети, оптимизация контента для SEO, копирайтинг (написание уникальных текстов).

Что обещаем с нашей стороны:

- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)

- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")

- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)

- адекватные цены за работу

- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)

- отзывы, при необходимости рекомендации

- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)

Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.

Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.

Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережет время Вам и нам, поверьте нашему опыту)

Хотелось бы видеть:

1. Имя

2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)

3. Имеющиеся скилы и их уровень

4. Ориентировочные расценки

5. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))

Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]

Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
Varrava
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сообщения VK на стены тематических групп

    Задача — постинг рекламного сообщения нашей ВК-группы по тематическим сообществам, необходимо самостоятельно подобрать список. Тематика - курсы обучения моделированию одежды. Интересует: 1. цена за 200 репостов (для начала), сроки. Отчет в виде списка ссылок обязателен. 2. ваш опыт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM для финансового проекта

    Добрый день! Ищется SMM - специалист для продвижения бизнеса - Школа Трейдинга (торговля на бирже). Требуется создать и вести группы/страницы в Facebook/VKontakte. В будущем планируем использовать Twitter и Google Plus. Работа постоянная и последовательная. От исполнителя требуются ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разослать информацию в социальных сетях

    Всем привет! Нужен активный пользователь социальных сетей (ВКонтакте, Facebook), который может разослать информацию об онлайн-курсе в огромное количество групп. Предлагайте свои цены. Срок - пятница-суббота. Готов выбрать несколько исполнителей. Тематика проекта - обучение созданию сайтов.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по социальным сетям

    $3000

    Специалист по социальным сетям (Социальным медиа SMM/SMO) в Российский интернет-проект. В Российский интернет-проект sidis.ru на постоянную работу требуется SMM SMO (CMO) специалист по соц. сетям. Зарплата с перспективами роста! SMM (social media marketing) - продвижение в социальных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • В группу требуется пиарщик/SMM специалист

    В группу Вконтакте по продаже одежды требуется пиарщик/SMM специалист/ Специалист по продвижению-рекламе Группа сущесвует больше 2 лет на рынке, с каждым месяцом увеличиваем продажи. На данный момент состоит в ней чуть больше 12 500 участников. Продаем ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведущий социальных аккаунтов в vk, fb и т.п.

    Необходимо публиковать инфу в соц сети (в основном все будет автоматизировано, добавил в одно - везде подхватило), смотреть за спамом, отвечать на вопросы, фолловить других и тд по онлайн магазину. У кого есть опыт желание ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен SMM-ведущий для группы в facebook

    $250

    Нужен фрилансер СММ для ведения группы в facebook. Группа всемирно известной личности. Будет очень жирным акцентом в вашем портфолио. Что нужно: - наполнять контентом из официального сайта; - фильтровать контент в группе; - фильтровать входящий контент; - увеличить аудиторию Украины и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад