Ищем SMO/SMM и/или копирайтера

Задача — постинг рекламного сообщения нашей ВК-группы по тематическим сообществам, необходимо самостоятельно подобрать список. Тематика - курсы обучения моделированию одежды. Интересует: 1. цена за 200 репостов (для начала), сроки. Отчет в виде списка ссылок обязателен. 2. ваш опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, доброе время суток.
Собственно сабж - ищем копирайтера для постоянного сотрудничества.
Что поделаешь - нехватка кадров.
Что требуется:
Социальные сети, оптимизация контента для SEO, копирайтинг (написание уникальных текстов).
Что обещаем с нашей стороны:
- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)
- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")
- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)
- адекватные цены за работу
- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)
- отзывы, при необходимости рекомендации
- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)
Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.
Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.
Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережет время Вам и нам, поверьте нашему опыту)
Хотелось бы видеть:
1. Имя
2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)
3. Имеющиеся скилы и их уровень
4. Ориентировочные расценки
5. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))
Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]
Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.
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