Сообщения VK на стены тематических групп

Доброго времени суток! Нужно для проекта (отзывы+форумы) Отзывы - писать отзывы об услугах Форумы - то же самое с поддержанием тем (можно с сылками можно без) На первое время список и темы предоставлю.. Нужно будет работать в этом направлении постоянно.. Пишите ...