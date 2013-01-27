Задача — постинг рекламного сообщения нашей ВК-группы по тематическим сообществам, необходимо самостоятельно подобрать список. Тематика - курсы обучения моделированию одежды. Интересует: 1. цена за 200 репостов (для начала), сроки. Отчет в виде списка ссылок обязателен. 2. ваш опыт ...
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Создание и продвижение группы в контакте. Тема - продажа и аренда микронаушников.
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